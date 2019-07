Supilinlased kurdavad bussidest tekkiva vibratsiooni üle

«Hommikud on eriti hullud. Alates kaheksast voorivad vaheldumisi rekkad ning ehitust teenindavad sõidukid, paar bussi ka sabas. Liikluspiirangu info, et sõita tuleb 25 kilomeetrit tunnis, pole ilmselt sinna jõudnud, kuhu pidi,» kurtis Kartuli tänava elanik Kristiina Praakli.

Oa tänaval elav Liis Viitkar räägib samast murest. «Maja rapub, nõud värisevad ja nurgad kragisevad, kui need bussid mööda sõidavad, » ütles ta. «Supilinna vanad majad on ehitatud parvvundamentidele ja igasuguse vibratsiooni suhtes väga tundlikud. Oleme kodusse palju raha investeerinud ja kinnisvarale selline raputamine hea kindlasti pole. Me pole selle vastu, et bussid sõidavad, aga enne oleks pidanud teed korda tegema.»