Stepan Karja: miks ei või hunti hundiks nimetada?

Oluline väide «Eesti hariduskorraldus juhindub kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul elukohajärgses koolis ning võimaluse korral tavaklassis» on ju eesti keeles, kuid korralikku üleseletamise asemel leidsin vastuolulisi väiteid.

Selle viimasel ajal julgelt levitatava põhimõtte aga kallutab, et mitte öelda kummutab Merle Liivaku öeldu: tavakoolis õppivad eri­vajadusega lapsed saavad hakkama, kui neil on tugiisik, ent tegelikult pole see parim lahendus.