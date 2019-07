Loodus ja teed ristuvad ka kunstis

Jaanus Remm on näha andnud oma fotod, mida parajasti uurib üks näitusekülastaja.

Jane ja Jaanus Remm on kunstimajas välja pannud näituse pealkirjaga «t», mille muudab tähendusrikkaks juba ainult näituse nutikas logo. See kujutab teed, maanteed. Liiati hääldub t-täht ju ka nagu tee. Logol kohtuvad maantee ja loodus ökoloogidele meelepäraselt – maantee jääb loodusele alla. Näitusel see päris nii ei ole.