Toomas Peterson (45) näitas Shakes­peare’i teatrikohviku terrassil kolme muusikariista nende hulgast, mis on kasutusel Vanemuise kooris, kui see liigub laupäeval samba- ja reggae-rütmis Tallinnas rongkäigus laulukaare alla. Tema paremas käes on cabasa ja vasakus guiro ning jalge ees rototrummid ehk timbalid.

FOTO: Seleri Tidor