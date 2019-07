Mustvee keskerakondlased umbusaldavad parteikaaslasest abivallavanemat

See, et keskerakondlased oma parteikaaslast umbusaldavad, pole umbusaldusavalduse puhul ainuke ebaharilik detail. Juhul kui volikogu enamus hääletab umbusaldamise poolt, ei vabasta see abivallavanemat ametist, sest Kurg sai Mustvee valla abivallavanemaks konkursi korras ning tema nimetas käskkirjaga ametisse Mustvee endine vallavanem Jüri Morozov. Umbusaldamise järel jääb Kurg abivallavanemaks, kuid sellisel juhul ei ole ta enam vallavalitsuse liige ega tohi osaleda vallavalitsuse istungitel.