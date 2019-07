Läkski lahti! Aasta jagu õpitud tantsud jõudsid viimaks publiku ette

Tartu ülikooli rahvakunstiansamblist (TÜRKA) on tänavu tantsupeol kaheksa tantsurühma, kelle seas on ligi 130 tudengit ja vilistlast. Ansambli naisrühmas tantsival Age Rosenbergil on pealinnas oldud nädalast eredamalt meelde jäänud rõõmu täis proovid ning staadionil istumisest saadud kummipurused küünealused.