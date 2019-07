Toomas Jürgenstein: Põlluaasa «Sotsid» kui kutse madalate tungide tangole

Tango on sensuaalne ja dramaatiline tants. See on ilus ja graatsiline, kui selleks tantsuks on olemas oskused ja peetakse kinni reeglitest. Kui reeglid hüljata ja tantsukoolis õpitu unustada, võib see ilus tants muutuda oma soovide, ihade ja fantaasiate valimatuks eksponeerimiseks. Pisut samamoodi võiks iseloomustada ka nüüdse riigikogu esimehe Henn Põlluaasa raamatut «Sotsid. Interrinde teine tulemine». Reeglid, mis eeldavad faktikontrolli, konteksti arvesse võtmist, loogikat jne selles raamatus ei kehti. Piltlikult öeldes on see raamat kutse tantsida madalate tungide tangot.

Poleemika Põlluaasa raamatu üle on jõudnud ka Tartu Postimehe veergudele. Jätan ajaloo üle vaidlemise ajaloolastele, küll aga püüan mõistatada, mida võis tähendada Jaak Valge («Kas Henn Põlluaas tegi sotsidele liiga?», TPM 14.6) märge, et see raamat «on kirjutatud poliitikutöö kõrvalt ja poliitiku sulega». Selguse saamiseks hakkasin Põlluaasa stiili matkides kirjutama raamatut «EKRE. Bolševismi ideede viljakas taasavastamine». Esitangi sellest raamatust ühe lõigu.

«Kiiresti võttis EKRE juhtkond üle bolševismile omase kahtlustusmaania ja demokraatia eiramise. Reljeefselt ilmnes see Tartu ringkonna juhi valimistel, kus ringkonna senine esimees Indrek Särg sai erakonna juhtkonna soosingut omavast vastaskandidaadist peaaegu neli korda enam hääli. Tulemuseks oli, et Särg visati erakonnast välja ning koosolek tühistati, seda hoolimata asjaolust, et aukohus selleks põhjust ei näinud. Bolševistlike meetodite omandamine pole ime, sest erakonda juhib kunagi Eesti Raamatu marksismi-leninismi osakonnas töötanud Mart Helme, EKRE vaimsele poolele aga annab suure panuse Moskvas ka teaduslikku kommunismi õppinud erootikakirjanik ja poliitik Urmas Espenberg. Kui oluliseks peetakse sidemeid moskvameelsete poliitikutega ka praegu, väljendub asjaolus, et hiljuti võttis EKRE aupaklikult vastu Prantsuse poliitiku Marine Le Peni, kes on Putini poliitika suur toetaja ja Krimmi okupeerimise õigustaja.»

Ühel juhul autor mäletas valesti, ühel juhul kujutas sündmust ja minu väiteid tendentslikult, ühel juhul toetus valele eeldusele ning kahel juhul ei saanud autor ilmselt minu väidetest aru.

Eelmine lõik ja lubadus raamatut kirjutada olid mõistagi iroonia. Teisalt ka näitlikustamine, mis tunne on tantsida madalate tungide tangot. Veendusin, et mina seda hästi üle ühe lõigu ei suuda, Põlluaas suutis 423 lehekülge. Ma pole ka kindel, kas sellisele tantsule peab viisi ja sõnad looma just poliitiku sulg.

Jätkates tõsiselt, Põlluaasa raamatust on ilmunud ka põhjalikum arvustus Aro Velmetilt, kes väidab, et Põlluaas toetub sageli valeväidetele, vandenõuteooriatele ja põhjendamatult suurtele loogikahüpetele («Valefaktid, vandenõuteooriad ja põhjendamatult suured loogikahüpped», PM 17.5).

Otsustasin Velmeti väidet pisteliselt kontrollida. Selleks otsisin Põlluaasa raamatu registrist üles kohad, kus esines minu nimi, ning otsustasin uurida, mida autor on kirjutanud. Register oli küll pisut vigane, kuid leidsin enda nime seitsmel leheküljel viie episoodiga seoses.