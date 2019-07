Vanemuise teatri eest varastati jälle robotniiduk

Sama 31-aastane joobes mees oli murdnud enne niiduki varastamist sisse ühte Purde tänava korterisse ja varastanud sealt sularaha. Varas on politsei vahi all.

Niiduki omaniku ja haldaja Mehka ehituse Tartu kaupluse juhataja Pärn Raid ütles, et robotniiduk on veel politsei käes. Järgmise nädala alguseks on robot jälle muru niitmas.