Eesti ja Norra politsei otsivad kadunuks jäänud 35-aastast Märti

Seni kogutud infole tuginedes on politseil alust arvata, et terviseprobleemidega mees võib kõrvalise abita olla hätta sattunud. Kuna mees on aeg-ajalt töötanud Norras, tegeleb tema tagaotsimisega paralleelselt praegu ka Norra politsei. Mees pidanuks 20. juunil Norras tööl olema, ent tööle ta ei ole senini jõudnud. Mehe vanematekodu on Jõgeva linnas, ent Märt sinna seni pole ilmunud.