Tartus kadunuks jäänud 34-aastane mees leiti üles

Täna kella 17 ajal sai politsei teate, et üks tähelepanelik inimene Tartus Mõisavahe tänaval näeb oma koduaknast pingil istumas Meelisele sarnanevat meest, keda taga otsitakse.

Politsei selgitas, et tegu ongi otsitava mehega. Meelisele selgitati, et lähedased on tema pikale jäänud äraoleku tõttu mehe pärast väga mures, Meelis lubas peagi koju naasta.