Metallica kontserdist üritavad kasu lõigata libamajutust pakkuvad kelmid

Ööbimispaiga tutvustamisel on kasutatud võõrapäraseid nimesid, näiteks reklaamib oma majutust keegi Heiebjrt Gunnarsdóttir house. Sama nime all on lisatud kaks erinevat pakkumist, kuid Heiebjrti reklaamil ei ole vajalikke kontaktandmeid ning pakutavale majutuskohale pole antud tagasisidet. Ka on kirjelduses info, et hotellid asuvad Tartu vanalinnas, aga kaart näitab asukohaks hoopis Tammelinna ja Ropka linnaosa.