Triatlon ja Rally Estonia toovad järgmisel nädalal Tartu kesklinna suured liikluspiirangud

Magistri tänava parkla on suletud 11. juuli kella 7st kuni 16. juuli kella 7ni.

Uueturu tänava parkla on suletud 10. juuli kella 22st kuni 14. juuli kella 22ni.

Turu parkla on osaliselt suletud 9. juulil kell 22 kuni 15. juuli kella 22ni.

Laupäeval 13. juulil , mil toimub triatlon, laieneb Vabaduse puiestee sulgemine kuni Riia tänavani ja sissepääs turuhoone parklasse on täielikult suletud. Kaubamaja parklast on väljapääs Riia tänava suunas tagatud.

Põhivõistluse ajal kell 11.30 - 19 on suletud võistlustrass Vabaduse pst - Narva mnt - Vene ring (osaliselt) - Vabadussild - Emajõe - Kroonuaia sild - Sauna - Staadioni - Lubja - Puiestee - Aruküla tee - Jõgeva mnt (Vasula ristmikuni) - linna suunal tagasi - Puiestee - Lubja - Staadioni - Sauna - Kroonuaia - Jakobi - Veski - Näituse - Baeri - Jakobi - Lai - Vabadussild - Vene ring - Narva mnt - Vabaduse pst. Narva mnt (lõigus Vene ring - Vabaduse pst) sisenev suund on suletud ja väljuv suund on kahesuunaline.