Tudengid pääsevad Deltasse alles veebruaris

Valmis ehitatud maja on veel vaja sisustada, sellega loodab ülikool ühele poole saada jõuludeks. Lepingud mööblifirmadega on juba sõlmitud.

Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ütles, et praegune asjade käik on igati plaanipärane. Vahepeal selgus küll, et ehitajal on tarvis kaht lisakuud, aga see ei ole väga suur tagasilöök, sest ülikool ongi plaaninud alustada õppetööd uues majas kevadsemestril.