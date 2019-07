Emajõe äärde tuleb ainulaadne välijõulinnak

Esimeses ehitusetapis, mis lõpeb 17. augustil, tuleb spordihoone kõrvale kuus välitrenažööri. Kuna seadmed on üsna kallid, tuleb töid teha kahes osas. Tartu Spordi haldusjuhi Arved Sarapuu sõnul tuli kallite seadmete tõttu ühest trenažöörist loobuda, esialgu oli neid plaanitud linnakusse seitse. Esimese etapi kogumaksumus on ligi 22 000 eurot. Sarapuu ütles, et Emajõe äärde loodav välijõulinnak on haruldane ja tema teada on see Eestis esimene.