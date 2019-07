Ott Kiluski näidendil põhinev «Kirvetüü» täiendab Vanemuise ja Ain Mäeotsa setuteemaliste lavastuste rida ning pakub sissevaadet 1990. aastate Eesti äärealasse, kus pannakse proovile tegelaste kohanemisvõime kiiresti muutuvate ühiskondlike oludega. Üheksakümnendaid taaselustatakse viimasel ajal üsna esinduslikult. Teemanäitused, muusikaüritused, retropeod ja tänavastiil tõestavad, et see aastakümme on jälle moes.