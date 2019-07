Kajar Lember: mind on jälitatud õigusvastaselt

Nii näiteks osundab Lember läinud kuul õiguskantsler Ülle Madisele saadetud kirjas, et tema suhtes on kriminaalmenetlust alustatud 2014. aasta kevadel, kuid pealt on teda kuulatud juba aasta varem paari kuu vältel ühe teise isiku suhtes alustatud kriminaalasja raames, on selgunud kriminaalasja toimikust. Seega ajal, mil ta oli riigikogu liige, kuid siis kehtinud kriminaalmenetluse seadustik lubas riigikogu liikme kaasata üksnes nende nõusolekul ja juhul, kui nad on samas kriminaalasjas menetlusosalised või tunnistajad. Kajar Lember: «Asi polegi niivõrd selles, et minu kõned linti võeti, vaid selles, et mind jäeti sellest toimingust teavitamata, kuna väidetavalt mind ei tuvastatud, mis on ju täiesti absurdne väide!»

Sellest pealtkuulamisest teavitati teda alles kuus aastat hiljem. «Ühes kõnes on kümnesekundiline lause, mis kaudselt puudutab praegu käimasolevat kriminaalasja. Kõik muu on eraeluline, erakonna töökorraldust ja Vudila igapäevast toimimist puudutav,» nimetas Lember. «Minu jaoks on seal selgelt olemas inimese eraeluline riive.»

Lember ütles, et õiguskantsleri poole pöördus ta põhjusel, et olukorras, kus ta on nõudnud jälitusmaterjalidega tutvumist ja prokuratuur teeb selleks takistusi, ei jäänud temal kui süüdistataval muud üle. «Saan aru, et õiguskantsler ei taha aga saa käimasolevat kohtuasja kommenteerida, kuid kuskile mujale polegi inimesel võimalik pöörduda, kui prokuratuur jõuliselt püüab omavolitseda,» nentis Lember.

Õiguskantsleri büroo kommunikatsioonijuhi Janek Lutsu vastus jäi tõesti lühidaks: käimasolevaid kriminaalasju õiguskantsler ei kommenteeri.

«Kas keegi on süüdi või süüta, seda hakkab mõistma kohus, aga kogu see kaasus on kestnud üle viie aasta, viimane aasta oleme vaielnud selle üle, kas mul on õigus jälitusmaterjalidega tutvuda,» rääkis Lember. «Prokuratuur veel eelmisel sügisel keeldus mulle materjalide andmisest ja teada on, et andsin prokuratuuri kohtusse. Ringkonnakohus jagas minu seisukohta, et alust materjalides infot kinni katta ei olnud, seal ei olnud pistmist riigisaladuse ega salajaste jälitusmeetoditega, millest ma ei oleks tohtinud teadlik olla.»

Prääksub nagu part

Teiseks juhib Lember tähelepanu, et uurimisorganid on menetluse käigus korduvalt nõudnud sideettevõtjailt kümnete mobiilinumbrite kohta eristusi, mis võimaldas koostada detailse ülevaate mitte üksi suhtlusvõrgustikust, vaid ka inimeste igapäevaliikumisest. Seaduse järgi pole selliste andmete väljanõudmine jälitustegevus, kuid arvestades, mida andmed võimaldavad, olemuselt siiski on. «Kui miski kõnnib nagu part, prääksub nagu part ja näeb välja nagu part, siis järelikult ongi tegemist pardiga,» nentis Lember.

Kui asjad on avalikud, siis järgmistele ei minda ehku peale kallale, tehakse selgeks, mis on tõendid ja etteheited, mitte ei hakata tühjast kohast lanti loopima, ütles Kajar Lember.