Kristjan Teedema: tunne Tartut!

Samal viisil nummerdatud peatusi on mujalgi. Kõik justkui selleks, et oleks lihtne orienteeruda. Kas tõesti ajas linnaelanike senine lihtne loogika segadusse, et suurema keskuse ees on selle nimetusega peatus? Nüüd on näha, et linn on võtnud suuna tervisliku eluviisi peale, sest selleks, et ära tabada, milline on see õige Kesklinna peatus, kust su buss parasjagu juhtub väljuma, tuleb need esmalt läbi joosta. Liiatigi pole peatuste siltidel enam ka väljuvate busside numbreid. Aga olgem positiivsed, sest alati saab ju ka ratta laenata. Eeldusel, et oled hea õnnemängudes.