KIRI: Turult Karlovasse FI kaudu?

Õnneks on nüüdseks selgunud, et bussiliiklus meil jätkub, kuid kahjuks väga suure ringliinina, kus buss liigub ääretult harva, peatusse jõudmise intervall on 90 minutit. Et meil pole siinkandis ühtegi suuremat toidukauplust, tuleb toidukraam kohale tuua linnast, minul tavaliselt Kvartali Coopist. Lähikonnas on ainuke, pisike ja kallis, esmavajadusi rahuldav Kuu pood. Pensionärile jäävad liiga kaugeks Rebase Rimi, Sõbra keskuse Maxima ja tegelikult ka Kvartali Coop. Siiski käin Coopis, sest seni oli võimalus bussiga nr 9 tulla Eha peatuseni. Kalevi ja Võru tänava peatused on liiga kauged, eriti kui toidukandamid käeotsas. Ka ei ole pensionäril kasu uudsest ja uhkest rattasõidu võimalusest, tuleb ainult ettevaatlik olla, et ratturitele mitte ette jääda.

Miks arvatakse, et Karlova elanikud on ainult pensionärid, kes võivadki liigelda n-ö aeglasel liinil ehk 1,5-tunnise intervalli järel ja teha suuri ringreise sihtkohta jõudmiseks? Seda bussiliini kasutavad ka õpilased. Selleks, et käia turul ja jõuda kandamitega Eha peatusse bussiga nr 9A, tuleb läbida pikk tee Riia maantee lõppu Fiini, bussiga nr 9 tuleks ringelda Mõisavahe ja Põllu tänava kaudu Eha peatuseni. Ka pensionäridel on aeg kallis, seda ei saa kulutada ainult päev läbi poes käimisele-sõitmisele. Võib ka tervis kannatada. On igati tervitatav, et soodustatakse ühistransporti, kuid selgub siiski, et kahjuks mitte kõigi elanike jaoks. Ka on igati arusaadav, et eelistatud on töötavate kodanike vajadused, autoga liiklevatele kodanikele pole see oluline, noortele on leitud kena rattaringluse võimalus. Pensionärid tahaksid vahetevahel ka teatris ja kontserdil käia, kuidas on siis mõeldav kojusaamine õhtul hilisemal ajal ja nädalavahetustel?