Krista Aru: seltsiliikumine lahustub võimaluste tulvas – noorteta

Jaan Tõnissoni selts asutati 2013. aasta detsembris Tartu raekojas ja põhikiri kinnitati järgmise aasta alguses – käes on kuues tegutsemisaasta. Kokkuvõtted käidud teest ja sihid edasiseks on meil tehtud. Need annavadki võimaluse mõelda, millistena ja kellele neid kultuuri- ja isikuloole keskenduvaid seltse vaja on. Või üldse seltse, mille puhul ei saa öelda, et need täidavad ühiskonnas mingit konkreetset tellimust, mida riiklik struktuur küllaldaselt ei paku (nt eakate sotsiaalne abistamine). Piirdun siiski üldistustega Tõnissoni seltsi põhjal.

Me liikmeskond on pigem eakam kui noorem, kuigi just noori ootame ja vajame. Noorte vähesusel on muidugi oma põhjus: tegutsemisvõimalusi ja -valikuid on niigi palju, sotsiaalset suhtlust on niigi või nad lihtsalt ei hooli sellest. «Mida ma seltsist saan?» on küsimus, mida olen vastuseks kutsele liikmeks astuda korduvalt kuulnud. Õigustatud küsimus. Me pole osanud tegevust nii seada, et need noori kõnetaksid.

Või õigemini oleme noortele lähenenud valesti: mõelnud, kuidas meie üritused noortele meelitavaks muuta, aga jätnud kõrvale võimaluse, mis nõuaks harjumuspärasest veidi teistsugust lähenemist. Nimelt püüdlused suunas, kuidas selts saaks olla vaid alus (või katus) noorte endi otsingutele ja avastamistele kultuuri- ja pärandiloos. Ei peaks ootama osa võtma, vaid julgustama ise tegema.

Seltsid, mida ei piira akadeemiline rangus ega sotsiaalne hierarhia, saavad kergemini kui ükski institutsioon olla ühiste mõistete ja ka ühiste väärtuste mõtestajad ja sõnastajad.

Muidugi võib siin tekkida mõningane rahulolematus vanade ja teadjate poolelt, sest noortel võib olla mõne juurdunud seisukoha suhtes sootuks teine, esialgu isegi ehmatav lähenemine. Võib kaasneda ka tuntud tõdede kordamist ning teada-tuntud asjade esitlemist uudse ja enneolematu pähe.

Kuid kogenum seltskond peab leppima noorte õigusega ise avastada, tõlgendada ja ka eksida. Koht ideede, arvamuste ja seisukohtade ausaks ja avatud aruteluks – selles suunas tuleb seltsielu teadlikult sättida.

Kas siis selliseid seltse üldse on vaja? Minu meelest on väga vaja. Meie kaasajal rohkemgi kui veel kümme aastat tagasi. See vajadus tuleneb killustunud ja igaühele sobivalt kujundatud infoväljast ning seetõttu peaaegu saavutamatuks muutunud võimalusest leida nende väljade vahel mingit ühisosa.

