Parts: Ausalt öeldes tekkis mul esmalt küsimus, kas selline sooline eristamine pole natuke diskrimineeriv. See on esimene preemia, mida olen sellises vormis näinud, tavaliselt on tähtsad olnud ainult saavutused, soost sõltumata. Samas, kui vaadata, kui vähe on naisi tippteaduses, kui vähene on naiste kaasatus avaldatud teadusartiklite autorite hulgas ning kui märgatav on sooline palgalõhe, siis ma muidugi mõistan, miks on vaja teadusega tegelevaid naisi innustada.