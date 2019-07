Tartu lähistel tapetud poisi elutee oli konarlik

Temaga koos elas majas 16-aastase noormehe vanaema, kes oli õnnetuse hetkel aiamaal ning viga ei saanud. Samal ajal askeldas hoovis askeldas ka vanaproua vend, kes majapidamises sageli abiks käis.

Palju pahandusi

Ka eile pärastlõunal oli 16-aastase ohvri vanaonu põlengupaigal. Ta rääkis, et tapetud noormees ei veetnud kodus kuigipalju aega ning käis rohkem mööda ilma ringi. «Ma ei puutunud temaga temaga väga sageli kokku ja ei teadnud, millega ta tegeles.» Ta lisas, et tema õde viibib Tartus tütre juures ning Kükitaja külla ilmselt enam ei naase.

Paar talupidamist edasi elanud naabri sõnul käis noormees veel eelmisel aastal korralikult koolis, aga tänavu enam mitte. «Minu arvates liikus ta üldse kahtlases seltskonnas, lõhkusid meil siin postkastid ära,» ütles naaber. Tema sõnul hoidis terve küla poisil silma peal ja uksi lukus, sest mida aeg edasi, seda probleemsemaks noormehe käitumine läks. «Politsei tõi teda pidevalt linnast koju,» rääkis naaber.

Ta arvas, et kuna noormees liikus kahtlases seltskonnas, kel on ka varem politseiga kokkupuuteid olnud, siis ilmselt oli tegemist kättemaksuga. «Nad teadsid, et ta magab suvel ülemisel korrusel,» kirjeldas naaber. Ta lisas, et poiss oli lapsendatud, kuid vanemad hülgasid noormehe ning vanaema võttis ta oma hoole alla.

Piinarikas surm

Politsei tegi kindlaks ja pidas kinni kaks meest, keda on praeguste tõendite põhjal alust seostada raske kuriteo toimepanemisega.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo politseileitnant Rain Vosman kirjeldas, et politsei kogus sündmuskohalt tõendeid, mis viitasid, et hoone võis olla süütatud. «Kaasasime täiendavad politseijõud, et viia läbi eriliigilisi menetlustoiminguid ja teha võimalikult kiiresti kindlaks kahtlusaluste ring,» selgitas politseijuht.

Politseioperatsiooni käigus peeti pühapäeval ja ööl vastu esmaspäeva kinni kaks joobes meest, keda on seni kogutud tõenditele tuginedes alust seostada raske kuriteoga. 21- ja 22-aastane mees tabati Tartumaa erinevatest kohtadest. «Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatavad on kinni peetud ja arestimajas,» ütles Vosman. Üht meestest on ka varem karistatud vägivallakuritegude eest. Mehed ja hukkunud poiss olid omavahel tuttavad.

Vosman lisas, et esialgsetel andmetel võis raske kuriteo põhjus olla noormeeste omavahelises arveteklaarimises. «Millised sündmused konkreetselt nii raske kuriteo ja noore inimese surmani viisid, selgitame täpsemalt käimasolevas kriminaalmenetluses,» sõnas Vosman.

Sündmuskohal menetlust juhtinud prokuröri Maarja-Liisa Sari sõnul tegi olukorra väga traagiliseks asjaolu, et noor inimene oli tapetud julmalt, põletades ta surnuks omaenese kodus. «Õiguslikult on tegemist mõrvaga eriti piinaval ja üldohtlikul viisil,» täpsustas Sari. Lähiajal otsustab prokuratuur vahistamistaotluste esitamise.