Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo politseileitnant Rain Vosman kirjeldas, et politsei kogus sündmuskohalt tõendeid, mis viitasid, et hoone võib olla süütatud. «Kaasasime täiendavad politseijõud, et viia läbi eriliigilisi menetlustoiminguid ja teha võimalikult kiiresti kindlaks kahtlusaluste ring,» selgitas politseijuht.

«Politseioperatsiooni käigus pidasime eile ja ööl vastu tänast kinni kaks joobes meest vanuses 21 ja 22 aastat, keda on seni kogutud tõenditele tuginedes alust seostada raske kuriteoga. Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatavad on kinni peetud ja arestimajas,» ütles Vosman. Üht noormeest on ka varem karistatud vägivallakuritegude eest.