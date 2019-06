Suvetööna valminud teostest kujunes näitus mitmel korrusel

Marta Jahhu on võtnud oma tööde aluseks vanemate ja laste erisused ja sarnasused, tema pilte võib näha kõige kõrgemal korrusel, muusikaosakonna galeriis. Sealsamas kõrval on Mai Triin Puströmi joonistused, milles on ühendatud tuntud lauljad ja read nende tuntuimatest lauludest. Vastasseinas on Kaili Kalle tušipildid Annelinna võludest.