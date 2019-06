Sirje Veldi: väikelinna ajakirjandus – kellele seda vaja on?

Sellist luksust nagu oma ajaleht pole iga asum endale läbi aegade lubada saanud, kirjutab Elva Postipoisi viimases numbris meie hea kaasautor, laiade ajalooteadmistega endine ajakirjanik ja veebiajalehe Elva Elu endine toimetaja Kalju Hook.

Paberajalehest on tõesti saamas luksus. Kui selle aasta alguses oli Eestis 21 maakonna või kohalikku ajakirjanduslikku väljaannet, siis 1. juuliks jäi neid järele 19. Meiega samal ajal lõpetas iseseisvana ka Põlva maakonnaleht Koit, mille võtab oma hõlma alla Lõuna-Eesti Postimees. Pole välistatud, et sel aastal kaob veel mõni väiksem paberleht. Põhjused on ikka ja eelkõige majanduslikud.

Otsus lehe väljaandmine lõpetada ei sündinud sugugi üleöö. Lugejad teavad, et juba mitu aastat sai meie ajalehte tellida korraga vaid pooleks aastaks. Lõpmatult seda edasi lükata ei olnud võimalik.

Viimastel kuudel tundsime, kuidas elvalane meid hoiab. Uudis sellest, et ajaleht lõpetab tegevuse, levis kulutulena. Inimesed tulid tänaval juurde ja võtsid nööbist kinni: miks te lõpetate, kas midagi ei anna teha, et jääksite, kust me siis infot saame, kus kuulutame jne?

Äkki ongi meie ajakirjandus praegu liialt kallutatud ametlike versioonide poole. Kui palju saab ajalehes sõna tavainimene?

Mis võib olla veel parem tunnustus lehetegijatele, kui et ta on olnud vajalik ja et see, millest ajaleht kirjutab, on läinud lugejale korda.

Elvalane hoiab seda, mis tundub oma, kohati ehk isegi liiga kiivalt. Piltlikult öeldes peetakse siin võitlust iga maja ja puu pärast. Niisama lihtsalt ei lähe siin läbi ükski planeering. Ja ongi õige – hoida tuleb seda, mis on just sellele kohale ainuomane ja seetõttu väärib ka kaitsmist. Olgu Elva pigem pisut vanamoodne kui et kõikide teiste linnadega ühte nägu.

Elvas on üks kodanikuühendus Elva Elama. Nende ilusamaid saavutusi on purskkaevu taastamine vaksalihoone ees ja õige pea on neil plaanis valgustada Arbimäel üle kolmesaja aastane mänd, mis on ja jääb Elva linna sümboliks uue aja ahvatluste kiuste. Männilinnana ju Elvat tuntaksegi ja see kuvand ei kao niipea. Või vähemalt niikaua, kuni seda mäletatakse.

Haldusreformiga hajus Elva justkui laiali. Linna osatähtsus lahustus suure valla mõistes ja konservatiivne elvalane ei ole leppinud, et ka nende linnalehena ilmumist alustanud ajaleht kajastas nüüd üha sagedamini ka sündmusi valla teises otsas. Toimetajana tundus mulle kummaline, et inimesi kuigivõrd ei huvita, mis toimub Elva linnast väljaspool ja niisamuti ei huvitanud maainimesi Elva linna probleemid. Uskumatu küll, aga niipea kui lehe esikaanel oli uudis Rõngust või Kongutast või Puhjast, langes kohe ka lehe müük.