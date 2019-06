Tantsupeolised sõitsid Tallinna, padjad kaasas, et harjutada imeliseks peoks

Tantsurühm Taaratar alustas Tallinna poole sõitu kell 8. FOTO: Margus Ansu

Läks vaid paar minutit, kui saabus 14-liikmelise naisrahvatantsurühma Taaratar teine Tiina, priinimega Mändmets, kes oli unisest peast unustanud veepudeli koju lauale. Esimesed rahvatantsusammud tegi ta esimeses klassis, sest klassijuhataja oli kõva rahvatantsija. Taarataris tantsib ta aastast 2005.

Taaratar

Tiina Hallik saab ennast taaratariks pidada aastast 2003. Tantsima hakkas ta juba kolmeaastaselt, esmalt karaktertantsu. Rahvatantsu harrastab ta taas pärast vaheaega aastast 1985 ja intensiivselt aastast 2003.

Mida minut edasi, seda tihedamini saabus Vanemuise alumisse parklasse taaratare. Üks neist oli Kai Kapp, kellel oli nii nagu ka Tiina Hallikul neli kandamit, kuid need olid tunduvalt väiksemad, sest osa tarvilikke asju saab ta küsida Tallinnas elava tütre käest.

Kaasa tuleb võtta aga igasuguseid asju, et sest tantsupeo etendused on 4. ja 5. juulil ja suur laulupidu alles nädala pärast, 7. juulil. Seepärast on näiteks Halliku ühes kotis n-ö voodi ehk täispuhutav madrats, elektripump ja tekid-padjad, teises vahetusriided, mida kulub palju, sest meteoroloogid on ähvardanud vihmaga, ning kolmandas söök-jook, kui tantsijaile ametlikult ette nähtud toidust ei peaks jätkuma.

Miks aga peab sõitma Tallinnasse tantsupeoks harjutama nii vara - nagu praegu ei oskakski tantsida ja juhendaja Heleri Kängsepp justkui polekski taarataridega tõhusat tööd teinud? «Meile õpetatakse Tallinnas ilusat liikumist platsi peal, et tuleks välja imeline pidu,» ütles Mändmets. «Tuleb harjutada kokkutantsimist teiste rühmadega.»

Tantsutallad

Kui peamiselt õpetajatest koosnev naisrahvatantsurühm väikebussi ukse sulges ja sõitu alustas, oli sealsamas Vanemuise alumises parklas suurem osa Hugo Treffneri gümnaasiumi rahvatantsijatest veel saabumata. Nende suured bussid pidid väljuma Tallinna suunas kell 8.25.

Juhendaja Uve Saar on teinud treffneristidest seitsme rühmaga, millel nimeks Tantsutallad 1, Tantsutallad 2 jne, nii head tööd, et kuus neist sõidab peole.

Üks tantsijaid on Tristan Roosipuu, kes lõpetas äsja gümnaasiumi. Ta ootas koos koolivendade ja -õdedega bussi Vanemuise mäe murul, kott pea all. Kas ongi ainult üks kott Tallinna kaasa võtta? «Üks jah,» ütles ta. «Oleme harjunud, et kõik asjad mahuvad ühte kotti ära, siis on endal mõnusam ringi käia.»

Treffneristid ootasid Tallinna sõiduks bussi. FOTO: Margus Ansu

Tantsutaldu võib näha esitamas viit tantsu. Oma lemmikuks nimetasid Tristan Roosipuu ja Sander Jaaniste tantsu «Oma õnne sepad», mille on loonud Mait Agu.

Tantsutaldade juhendaja meenutust mööda oli «Oma õnne sepad» esimest korda tantsupeol kavas 1988. või 1989. aastal. Ja see meeldis vaatajaile nii, et kogu Kalevi staadioni täis rahvast tõusis püsti. «Ma kujutan ette, et sel aastal tuleb samamoodi,» ütles Saar. «Vähemalt ihukarvad tõusevad kõigil püsti.»