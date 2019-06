Video ja galerii: tartlased uudistasid uusi busse

Kõikide uute busside kütuseks on gaas ja need on varustatud konditsioneeriga. Sisenemisel ei ole vaja jalgu tõsta nii kõrgele kui astumisel senistesse bussidesse. Teistmoodi on uued piletituvastid: nende juures toimetades peab tähele panema, et tunnipileti saab osta ka pangakaardiga, kusjuures tahtmatute maksete vältimiseks tuleb bussikaart või kontaktivaba pangakaart rahakotist välja võtta ja neid eraldi kasutada. Päris samaks ei jää ka piletihinnad, nimelt muutub ühe sõidu pilet tunnipiletiks, selle hinnaks jääb endistviisi 83 senti.