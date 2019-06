Figaro ja Susanna taotlevad ooperisümbioosis korteri ostmiseks pangalaenu

Figaro ja Susanna osas on lauljad Raiko Raalik ja Kadri Kõrvek. Nad soovivad oma kooselu alustada uues korteris. Selle ostmiseks on tarvis pangalaenu, mille saamise üle otsustavad pangaametnikud Vello ja Malle, keda kehastavad näitlejad Priit Strandberg ja Maria Annus. Pianist Piia Paemurru on klaveri taga mõnel hetkel Vello ja Malle koosoleku protokollija.

Koosolekul tuleb kaalumisele Figaro ja Susanna kirjutatud taotlus, kus tagatiseks on märgitud armastus. Vello teab küll, mis on armastus, sest ta on sellest lugenud Äripäeva nädalalõpulisast ja vaadanud isegi üht armastusfilmi. Malle on loobunud armastusest, sest see oleks seganud tal teha karjääri panganduses.