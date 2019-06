Galerii: laste kõnniroboti ostmiseks veeresid tänaval värvilised pallid

Lastefondi tegevjuht Kadri Org ütles, et heategevusliku pallipileti ostjaid nii internetis kui ka kohapeal oli 884 ning mõned annetasid sama ürituse ajal raha lihtsalt niisama heast südamest. Nõnda kogunes Tartu linna päeval toimunud üritusel raha umbes 1 protsent kõnniroboti hinnast.

Kõik 10 000 palli on saadud Tartu Tamme Lions klubilt taaskasutusena laenuks. Pärast nüüdset rallit korjati pallid kokku, et need saaksid ka edaspidi abivajajaid aidata.