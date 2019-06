Vennad esitlesid linna päeva raamatulaadal Tartu ajaloo raamatut

Lembit ja Uno Ainsoo said teosest «Eesti ajalugu. Kronoloogia» idee koostada raamat ajalises järjestuses esitatud sündmuste jadana. «Tartu kohta on aegade jooksul välja antud väga palju raamatuid, kuid sellisel kujul ja mahus Tartu ajalugu kajastavat raamatut seni veel ilmunud pole,» on kirjas sissejuhatuses.

Lugeja leiab juuni lõpule mõeldes raamatut lehitsedes, et 28. juunil 1907 näevad tartlased kodulinnas esimest korda autot: Novgorodi kuberner Arthur Otto von Medem (1847–1925) on oma autoga teel Riiast Peterburi.

Uno ja Lembit Ainsoo on arvamusel, et see raamat võiks olla elektroonilisel kujul kättesaadav näiteks Tartu linna kodulehel. See oleks n-ö põhjaks, kus asjahuvilistel oleks võimalik teha täiendusi olemasolevale, lisada uusi fakte, teha parandusi ja täpsustusi. «Aja jooksul kujuneks sellest üks omanäoline, kuid sisukas ja huvitav Tartu linna lugu,» lisasid nad.