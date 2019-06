Linnapea tänas Tartu linna päeva eel tublisid linlasi

Tartu linna medali said Hugo Treffneri gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Hele Kiisel, Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhataja Merike Kull, OÜ TMB Element nõukogu esimees Vallot Mangus ja Anne sauna kauaaegne juhataja Vambola Niit.

Hele Kiisel töötab Hugo Treffneri gümnaasiumis matemaatikaõpetajana 1977. aastast. Lisaks eeskujulikult tehtud põhitööle on ta olnud mitmete kogu Eestit mõjutanud haridusuuenduste initsiaator ja läbiviija. Tal on oluline roll Hugo Treffneri gümnaasiumi kujundamisel õpilaskeskseks, paljude õppesuundade ja valikainetega puhtaks gümnaasiumiks. Samuti on ta olnud üks hingestatuimaid eestvedajaid traditsioonilisel viie kooli võistlusel reaalainetes.

Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhataja Merike Kull on andnud hindamatu panuse, et Tartu ja Eesti õpilased saaksid olla füüsiliselt ja vaimselt tervemad. Liikumislabori algatatud programm «Liikuma kutsuv kool» otsib lahendusi, mis võimaldaksid õpilastel koolipäeva jooksul rohkem liikuda ning vähendaksid istuvat aega. Programmiga on liitunud 78 kooli üle Eesti, sealhulgas 11 Tartu põhikooli.

Medali saanud Merike Kull tänas Tartu linna koostöö eest. «Tänu rattaringlusele on Tartu veelgi liikuvam linn,» lisas ta.

Ettevõtja Vallot Mangus on alates 1990. aastast tegutsenud Tartu ehitusettevõtluses. Kuni 1993. aastani oli ta Tartu RBT firma Remet direktor. Seejärel kuus aastat AS Tartu Maja finantsdirektor ja juhatuse liige. 1999. aastal sai temast aktsiaseltsi Tartu Maja Betoonitooted juhatuse esimees, alates 2009. aastast on ta sama ettevõtte nõukogu liige. 2018. aastal sai Vallot Mangusest osaühingu TMB Element nõukogu esimees. Ta kuulub ka Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidu juhatusse. Teda tunnustati tegevuse eest ettevõtjana ja panuse eest Tartu ettevõtlusmaastiku arendamisse.

Vambola Niit on Anne sauna juba ligi 30 aastat suurepäraselt juhtinud. Teda võib kirjeldada kui avatud ja kohusetundlikku juhti ning tema pühendumine ja töö Anne sauna juhina väärib tunnustamist Tartu medaliga. Niit on tänulik, et linn pole saunale selga pööranud.

Tunnustus kodukaunistajatele

Tunnustati ka Tartu kauneimate kodude omanikke. Linnapea Urmas Klaasi sõnul on kodudel ülikoolilinnas väga oluline roll. «Tartu kodud on olulised Tartu linna hea vaimu, heade mõtete ja tunde hoidmisel,» ütles ta.

Tiitli «Eesti kaunis kodu 2019» said eramud Pargi tn 1 ja Teguri tn 21.

Selle tiitli võitjad edastatakse Eesti kodukaunistamise ühendusele autasustamiseks Eesti vabariigi presidendi autasu ehk tunnusmärgiga ning avaldamiseks raamatus «Eesti kaunis kodu».

Eramaja Teguri 21 omanik Katre Münteli sõnul oli tiitli saamine tema jaoks väga ootamatu. «Olen tänulik enda perele, et nad toetasid minu plaane ja visiooni. Olen tänulik ka lastele ja koertele, kes pole suutnud seda tööd hävitada,» naljatles ta.

Tiitli «Tartu kaunis kodu 2019» said ka eramud aadressidel Eha 31 ja Salme 37 ning kodumajutus Tamme pst 73a.

Tiitli «Energiasäästlik kaunis kodu 2019» pälvis kortermaja Tähe 2, mille korteriühistu esimees Tõnis Eelma tänas maja elanikke, kes hoolimata finantsilistest tagasilöökidest viisid maja rekonstrueerimisplaanid lõpuni.