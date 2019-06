Virtuaalreaalsus äratab Kivisilla taas ellu

Tuure pakkuva OÜ Blueray tegevjuht Mairo Rääsk ütles, et virtuaalse tuuri idee tekkis sellest, et paljud linlased on soovinud Kivisilla taastamist. Selle kohta on käinud debatt ja erinevad liikumised sütitasid idee tuua Kivisild vähemalt virtuaalselt tagasi. Tartu linnapilt muutus eelmise sajandi jooksul drastiliselt, eriti Emajõe kallastel ja kesklinnas. Rääsk ütles, et Blueray soovib pakkuda tänaseks tundmatuseni muutunud paikadest kadunud vaateid.