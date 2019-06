Frankfurter Allgemeine 9. leheküljel avaldatud lugu «Kodumaa kui utoopia», mille on kirjutanud Kerstin Holm, annab ülevaate nii Eesti ja laulupidude ajaloost kui ka äsjasest laulupeost. Esilehekülje foto autor on Tarmo Haud, põhiloo foto on teinud Gabriela Liivamägi.