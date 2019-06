Alexela avab Eesti suurima CNG gaasitankla

Liinivõrku teenindama hakkava Go Busi poolt kasutusele võetavad gaasibussid on looduse jaoks diislikütusest oluliselt puhtamad ja pea kaks korda säästlikumad. «Töötame ka selle nimel, et tanklas saaks olema ainult kodumaine biometaan ehk rohegaas,» kinnitas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson.