Sebe tõmbab Tartus otsad kokku

2011 tõime kõik madalapõhjalised bussid ja see parandas liikumispuudega inimeste sõiduvõimalusi. Paar-kolm aastat tagasi saime liikumispuudega inimeste kojalt aasta teenindaja tiitli. Eelmisel perioodil oli palju kaebusi, et ratastooliga sõitja jäi maha.

Kuidas on bussijuhid teenindaja rolli siss elanud, mühakluse pärast on siiski viimase ajani kurtmist?

Ei saa vastupidist väita. Tulebki eristada, et on seltskond bussijuhte, kes on saanud juhiloa nõukogude ajal, mil bussijuht oli roolikeeraja, mitte teenindaja. Sellest rollist ei ole kõik veel välja tulnud. Tartus oleme kaheksa aasta jooksul teinud neli koolitusgruppi, kus inimesed muult elualalt on saanud õppida bussijuhiks, sealt on sirgunud väga tublid bussijuhid, kes on ka head suhtlejad. Kindlasti on ka nõukogudeaegsed bussijuhid juurde õppinud.

Kas te ikkagi suudate bussijuhtidele maksta palka, mida nad küsivad?

Palgasurve on muutunud väga teravaks, mitte et poleks kogu aeg tahetud rohkem, kui oleme maksnud. Kollektiivlepingule oleme allkirjad saanud ja on kodurahu. Viimastel aastatel on surve suurem. Põhjusi on mitmeid. Eestis kehtiv üldkokkulepe on jäänud ajale jalgu. Praegu peaks olema 945 eurot brutos, selle järgi on ettevõtted teinud hankele minnes arvutusi. Aga pärast on hädas. Meie maksame normtundide puhul 1000 eurot. Go Busi artiklis oli juttu, et lubatakse 1200-eurost ja isegi 1500-eurost palka, aga see tuleb ületundidega.

Kui teie olite tööd juba alustanud, jätkus veel mitu aastat suur vaidlus, et selle hinnaga ei saa tööd teha. Kuidas tagantjärele sellele vaatate?

Niisugused vaidlused antakse sisse justkui õlekõrt otsides, et järsku läheb õnneks. Go Bus oli Tartus enne meid vedaja ja püüdis teha kõik, et meid kõrvaldada.

Kas Eestis on üldse võimalik suurt liiniveohanget korraldada, et hankevaidlust ei tule?

Ma ei usu. Olen osalenud hangetel, kus vaieldakse riigikohtuni välja. Paljuski on see taktikaline käik. Võib ju juhtuda, et kehtiv lepinguperiood jätkub kolm kuud või kuus kuudki. Tartus saime kaheaastase lepingupikenduse, aga pidime hinnas järele andma. Kui riigihangete seadus teistsugused piirid seaks, võiks see ehk muutuda.

Kas olete mõelnud, et mis oleks, kui ikkagi Sebe oleks Tartus võitnud ja miks ei võitnud?

Loomulikult on see peast läbi käinud, aga sellise arvuni, millega Go hanke võitis, ei oleks me kuidagi tulnud, seepärast saan rahulikult magada. Ei kripelda. Eks Go inimesed ise tea, kuidas nad eelarve raamides toime saavad.

Kus teie kontor nüüd olema hakkab?

Üritan ikka Tartu külje all Kassisilmal edasi olla. Rohkem tuleb seiklemist mööda Eestit. Sebele jäävad Pärnus linnaliinid, Harjumaal alustame 1. juulil poole Tartu-suuruse mahuga. Kaks Harjumaa hanget, kus oleme võitjaks tunnistatud, on veel kohtus. Pigem tuleb tööd juurde.