Linna päeval saab pidu nii bussis kui raeplatsil

Viimasel kolmel aastal on Tartu linna päeval toodud linlaste ette hulgaliselt ooperi- ja operetimuusikat, nii ka tänavu.

Lisaks ooperisümbioosile ja suurele galale raeplatsil esitleb Go Bus liinidele asuvaid uusi punaseid busse. Pidulik busside esitlus toimub homme ennelõunal Vanemuise alumises parklas. Ülikooli tänav on autodele homme liikluseks suletud ning tänavale on rivistatud kaheksa tulevast liinibussi.