Uued bussid, peatused ja sõiduliinid juba esmaspäevast

Bussiliinide arv kahaneb poole võrra – uus liinivõrk koosneb 13 liinist, peale selle jääb alles kaks ööliini. Rahvast hakkab sõidutama 64 uut gaasibussi, millega saab tutvuda homme Vanemuise alumise parkla juures avapeol.

Peatused nummerdati

Reformist täiesti puutumata jäävad üksnes vähesed bussipeatused. Juurde tekib 27 uhiuut peatust ning samasse kohta jääval 33 peatusel muutub nimi. Tartu Linnatranspordi ühistranspordi kvaliteedijuhi Kairi Kuusiku sõnul on peamine nimede uuendamise põhjus soov muuta bussipeatuste asukohad arusaadavamaks.

Enamikus kohtades, kus sama nimega bussipeatusi on üle kahe, lisandub peatuse nimele number. «Kui täna seisad ühes neljast Kaare peatusest, ei pruugi aru saada, kas seisad ikka õiges,» tõi Kuusik näite. Nüüd peaks olema lihtsam orienteeruda, kuna number on kirjas ka bussipeatuses.

Infotrükises on liini 12 graafikus Maarjamõisa haigla ja Kaare peatuse vahele sattunud peatus Ihaste tee I, mis tegelikult asub hoopis linna teises otsas.

Kui varem oli Kesklinna-nimelisi peatusi kaks, siis nüüd said sama nime ka Hansakeskuse ja Kaubamaja peatus. Seega on uues võrgustikus kokku kuus nummerdatud Kesklinna peatust. Muudatus tehti Kuusiku sõnul seetõttu, et oleks selgesti mõistetav, et kõik need peatused asuvad kesklinnas, lihtsalt paarkümmend meetrit üksteisest eemal.

Kümnes peatuses ei hakka bussid esmaspäevast enam kordagi peatuma. Need on peatused, mille lähedale tekkis uus peatus või mis jäid uuest liinivõrgust välja ja millest järgmine peatus on mõnesaja meetri kaugusel.

Uus vajab harjumist

Tartu Linnatranspordi kvaliteedijuht soovitab bussisõitjatel kasutada veebilehe peatus.ee reisiplaneerijat, kus pärast alg- ja lõppsihtpunkti sisestamist saab näha kõiki sobilikke liine ja peatusi. «Mõistlik oleks enne väljaminekut uus bussigraafik üle vaadata, mitte minna peatusesse ja seal avastada, et buss enam sinna ei tule,» sõnas Kairi Kuusik.

Uued sõiduliinid tuleb selgeks saada ka bussijuhtidel, kelle seas on nii varem Tartu maaliine sõitnud kui ka alles tööd alustavaid bussijuhte. Go Busi Lõuna piirkonna juhi Kalle Saviste sõnul on tehtud suur eeltöö, et uus liinivõrk oleks bussijuhtidele selge. Uutes bussides on juhtidel marsruuti näitav tarkvara, samuti antakse sõiduplaanid neile kaasa paberil. Terve nädala on kõik soovijad saanud liine bussiga juba läbi sõita. «Linna kitsaskohad, näiteks mingid ümberpööramised või ebamugavad tänavanurgad, tuleb üle vaadata, et päriselt sõites oleks lihtsam,» rääkis Saviste. Linnaliinil hakkab päevasel ajal korraga sõitma ligi 90 bussijuhti, lähitulevikus on neid kokku vaja umbes 150.