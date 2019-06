Aasta küla komisjon tutvus Lohkvaga

Praegu taotleb seltsi eestvedaja Kairi Vahejõe (paremal) raha, et teha samal krundil asuvasse kaarhalli siserulapark. «Väljas on meil ramp juba olemas, selle on noored kenasti kasutusse võtnud. Sisehalli tegemiseks kogume veel raha,» rääkis ta. Hoone teisel korrusel asuvad õmblusateljee ja tantsusaal, ehitusjärgus on ka kogukonnaköök.