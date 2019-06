Nelja riigi kunstnikud kannavad hallile seinale värvilise sõnumi

Ühel seinal nelja riigi teostus

Ilmataat mängib vingerpussi

Üks juhendajatest, Kristjan Bachman, tänavakunstnikuna tuntud Bach Babach ütles, et neil on vihma eest varjumiseks olemas koormakatted ja muu vajalik, aga kuna nad kasutavad vesibaasil värve, siis on sajuse ilmaga värvimine siiski risk. Suur vihm võib osa teosest maha pesta, enne kui see ära kuivada jõuab. «See on ka muidugi omamoodi kunst, aga meie teos pole sellisena plaanitud,» ütles Bachman.