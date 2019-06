Erivajadustega laste hulk kasvab, puudu on tugiisikutest

Praegu on Tartus osutatava tugiisikuteenuse maht aastas 20 000 tundi ning seda osutab OÜ Sverresson. Linn plaanib uuel aastal teenuse mahtu suurendada veerandi võrra.

Tugiisikuid pole lihtne leida

«Kui meil on puudu ehituskive, siis saame öelda, et palun ostame kümme kivi juurde. Tugiisiku teenusega ei ole nii lihtne,» rääkis Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja Merle Liivak. Erivajadusega laste puhul tuleb leida inimene, kes sobitub selle konkreetse lapsega ja kes on ka vanemate jaoks usaldusväärne. «Tugiisikuks ei saa tööturult lihtsalt esimest ettejuhtuvat inimest palgata,» sõnas Liivak.

Liivaku sõnul saavad tavakoolis õppivad erivajadusega lapsed hakkama, kui neil on tugiisik, ent tegelikult pole see parim lahendus. «Tugiisik on eelkõige mõeldud pere toetuseks ja kooliväliseks ajaks. Kui me räägime sellest, et lapsel oleks tugiisik nii koolis kui ka pärast kooli, siis selles mahus teenust pakkuda on äärmiselt keeruline,» rääkis Liivak.

Praeguse seisuga ei jätku tugiisikuid piisavalt ning nende puuduse leevendamiseks korraldatakse tugiisikute koolitusi.

Erivajadusega lapsed on tavakoolis

Eesti hariduskorraldus juhindub kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul elukohajärgses koolis ning võimaluse korral tavaklassis. Seetõttu on linn algatanud projekti tavakoolide kohandamiseks erivajadustega õpilastele sobivamateks. Tartu Tamme koolis, Annelinna gümnaasiumis, Mart Reiniku koolis ja Forseliuse koolis on plaanis näiteks teha juurde vajalikke lisaruume õpiabirühmade, väikeklasside ja individuaalse töö jaoks ning tagada ligipääs liikumispuudega õpilastele.

Puude raskusaste on määratud ligi 1250 lapsele kõigist Tartu linna lastest. Merle Liivak selgitas, et see arv muutub, kuna puue määratakse tähtajaliselt ja alati seda ei pikendata. Erivajadusega lapse vajadust tugiisiku järele hindavad linna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse spetsialistid.