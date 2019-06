Politsei pidas Põltsamaal kinni peatumismärguannet eiranud joobes ja lubadeta juhi

Ta lisas, et õhtusel ajal jõudis Mercedes Põltsamaa vahel vähem kui minuti väldanud tagaajamise jooksul läbi sõita hulga erinevaid tänavaid ja ka kergliiklusteid, kuniks juht lõpuks oma masina Tamme tänava eramaja esisel murul peatas.

«Juhi kontrollimisel selgus kohe ka mittepeatumise põhjus. Autoroolis olnud mees oli joobes ning lisaks puudus tal ka juhtimisõigus. Nimelt on mees varasemaltki korduvalt alkoholi tarvitanuna rooli kippunud ning õigus autot juhtida on temalt seetõttu ära võetud. Pidasime 28-aastase mehe kinni, viisime ta arestikambrisse ning alustasime tema suhtes kriminaalmenetluse,» rääkis Alavere.

Patrullpolitseinik edastas, et jaaniõhtul masinast väljunud mees tunnistas häbenemata, et võttis sõidu ette eesmärgiga omale vägijooki juurde tuua. «On puhas õnn, et liiklus Põltsamaa vahel selleks hiliseks ajaks juba raugenud oli ning meil õnnestus ohtlikule juhile enne koledaid tagajärgi jaole saada,» sõnas Alavere.