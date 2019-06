Erik Puura sõnul on ülitähtis küsimus, kuidas veenda eri ühiskonnarühmi teaduse olulisuses.

Hiljuti avalikustatud mainekas maailma ülikoolide pingereas QS World University Rankings on Tartu ülikool tõusnud kõigi aegade kõrgeimale, 301. kohale. Mullusega võrreldes on tulemus paranenud 20 koha võrra ning alates 2014. aastast on tõus olnud suisa 160 kohta.