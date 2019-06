Festivalil Draama saab vaadata ka esietendust

Alguse ja lõpu vahel on neli päeva hommikust hilisõhtuni täidetud etendustest, mille toovad tartlaste ja just selleks festivaliks kaugemalt saabuvate huviliste ette Must Kast, Sõltumatu Tantsu Lava, Eesti teatri- ja muusikamuuseum, Tallinna linnateater, VAT teater, Vanemuine, Paide teater, teatriühendus R.A.A.A.M., teater Kelm ja Taarka pärimusteater.