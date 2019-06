Vägev pidu oli! Nii sain enesele üle kinnitada «Mesipuu» lõpusalmi ajal bassirühma lauljana Tartu laulupeo filmitud videolõigu abil. Kuidas aga ei mõtleks, tiksus «Koidu» avataktidest peo kulminatsioonini – mille osaks «Mesipuu» on – peas, et publikut on hõredalt. Laulupeotule süütamise aegu olid kallimad istumisalad kas just pooltühjad, aga ikka tühjavõitu. Eks üldlaulupeolgi on enim publikut kulminatsiooni ajaks, kuid Tartu peo kõrghetkedel oli lavalt ja hiljem ka videost näha, et vaba ruumi oli küllaga.