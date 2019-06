Ilmus viimane Elva Postipoiss

Sulgemise põhjus on majanduslik. Lehe tegemine ei tasunud ennast enam ära. Osaühingu Elva Postipoiss juhatuse liikme Kersti Koosa sõnul on lugejad kolinud internetikanalitesse – Elva Postipoiss ilmus aga kord nädalas paberkandjal.

Ajalehe toimetaja Sirje Veldi sõnul oli sulgemine õhus juba mitu aastat, sest noori lugejaid ei tulnud juurde. Veldi sõnul oli ajalehe trükiarv 2000. aastate alguses ja keskpaigas üle 1700, hiljem see näitaja kahanes 1300 peale. Toimetaja arvates ei olnud nii väikse lugejaskonnaga enam võimalik tulu teenida.

Veldi sõnul oli Elva Postipoiss paljudele siiski südamelähedane, mida kinnitas tõsiasi, et onimesed käisid ikka toimetuses oma muresid kurtmas.

Elva valla leht jätkab ilmumist ka paberlehena. Nii Koosa kui Veldi tõdesid, et see on siiski pigem teadete leht, mida elanikud ei taha eriti omaks võtta.