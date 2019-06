Päästjad kustutasid mitu lõket ja süttinud maja

Laupäeval kella 22 ajal käisid päästjad Põltsamaa vallas Neanurme külas kustutamas metsa vahetusse lähedusse tehtud jaanilõket. Päästjad kordavad veel, et tuleohtlikul ajal ei tohi lõke olla metsale lähemal kui 20 meetrit.

Pühapäeval kell 22 teatati, et Põltsamaa vallas Kalikülas on näha musta suitsu. Päästjad selgitasid, et suures lõkkes põletati vanu autorehve, plasti ja muud prügi ning tuli ohustas lähedal asuvaid hooneid. Ohtlik ja keskkonda saastav lõke kustutati. Info jäätmete ebaseadusliku käitlemise kohta, millega saastati keskkonda, edastati keskkonnainspektsioonile.