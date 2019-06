Rahvusülikooli juubeli puhul istutatakse Tartu ülikooli botaanikaaeda märgiline puu

Tartu ülikoolil täitub tänavu sada aastat eestikeelse ülikoolina. Sel puhul istutab rektor professor Toomas Asser ülikooli botaanikaaeda hariliku männi (Pinus sylvestris), mis on Põlvamaal Ootsipalus kasvava maailma kõrgeima männi kloon. Ootsipalu männi kõrguseks mõõdeti 2015. aasta lõpus 46,6 meetrit ja see on hinnanguliselt 217 aastat vana.

Rektor Toomas Asseri sõnul on väga tähenduslik, et rahvusülikooli juubeliaasta puhul istutatakse ülikooli botaanikaaeda just Ootsipalu hiiglase kloon. «Ootsipalu männid on leidnud endale kasvamiseks turvalise oru, mis on kaitsnud neid ka kõige suuremate rajude eest. Niisamuti peab kõigile katsumustele vastu rahvusülikool,» sõnas Asser, kel on ka endal tugev isiklik side Räpina vallas asuvate Ootsipalu kandi metsadega.