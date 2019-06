Terviseamet leidis Pajusi supluskohast üle normi soolebaktereid

Kuna Pajusi mõisa supluskoht sisaldab lubatust rohkem kolibaktereid ja soole enterokokke, ei soovita Põltsamaa vallavalitsus seal ujumas käia.

Soole enterokokid ja kolibakterid ehk soolekepikesed on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Kuna need bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.

Mida suurem on nende kahe bakteri sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka niinimetatud halbu mikroorganisme.