Fotod: kolmest tõrvikust lõi loitma võidutuli

Võidutuli liikus edasi võidupüha paraadi toimumispaika Vabaduse puiesteel, kus president Kersti Kaljulaid jagab selle hiljem tuletoojatele, kes viivad tule kõigisse maakondadesse. Tänavused tuletoojad on Kaitseliidu malevate parimad sportlased ja ja Eesti olümpiasportlased.

Peaminister Jüri Ratas toonitas tule läitmise tseremoonial peetud kõnes, et Vabadussõda oli noore Eesti riigi tuleproov.

«Oluline on meeles pidada: rasked ajad võivad inimesi liita,» rääkis Ratas. «Nii juhtus ka sada aastat tagasi, kui sõjategevus koondas Eesti rahva. Või nagu on öeldud: noor riik kasvas Landeswehri järel lõplikult inimeste südame külge. Oma riigi loomisega kaasnenud ebakindlus oli Võnnu lahingus kasvanud enesekindluseks ja siiraks usuks, et meie riik jääb püsima.»