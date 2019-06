Pildid: Tartu Jaani kirikus kõlas võidupüha eelõhtul heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile"

Peaminister Ratas märkis, et kaitsevägi ning meie pühendunud kaitseväelased panustavad päevast päeva ja aastast aastasse, et nii Eesti kui ka meie liitlaste turvalisus oleks hoitud. "Carolin Illenzeeri Fond teeb oma parima, et selle ennastsalgava töö käigus hukkunud või raskelt vigastatud kaitseväelaste lastele oleks tagatud kooli- ja huviharidus. Anname üheskoos Carolin Illenzeeri Fondiga nendele lastele väärtuslikuma elu," lausus valitsusjuht.