Galerii ja video: Tartu laulupeoliste rongkäik laululavale

Kõik koorilauljad, kellega enne rongkäigu algust sai põgusalt vesteldud, kiitsid Tartu laulupeo repertuaari ja avaldasid veendumust, et kindlasti tuleb ilus pidu.

«Väga kihvt repertuaar on ja seda oli äge õppida,» kinnitas Lõuna prefektuuri segakoori Chorus Menticum liige Maria Gonjak. Ta lisas, et proovides tuli mõistagi kõvasti tööd teha, kuid selle töö tasuks pääseti nii Tartu laulupeole kui ka Tallinnasse üldlaulupeole.

«Üldlaulupeo repertuaari oli kindlasti raskem õppida, aga püüame ka sellega järge pidada,» märkis omalt poolt veerandada aastat Lähte naiskooris laulnud Virve Variku. «Eks teatud mõttes on tänane pidu ka eelsoojenduseks Tallinna üldlaulupeole, sest see on mastaapidelt ikkagi hoopis suurem.»

Tartu Hansa segakoori laulumees Toivo Ilves leidis aga, et kui laulmisega on juba aastaid tegeldud ning kooril on ka asjatundlik dirigent, pole midagi üleliia keerulist ka üldlaulupeo repertuaaris.

«Laul on laul, kuigi selles mõttes on üldlaulupeo omad keerulisemad, et need on uued, siin on vanu tuttavaid laule rohkem. Samas eelmise üldlaulupeo eel arvati ka, et laulud on väga keerulised, ent lõpuks tundus, et need kõnetasid isegi rohkem ja andsid rohkem emotsioone, kui juba ammu tuntud laulud,» arutles Ilves.